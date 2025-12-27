SÃO PAULO

Incêndio atinge unidade do Einstein e pacientes são retirados do hospital

Fogo começou em sala administrativa no quarto andar da unidade de Perdizes

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:26

Hospital Einstein Crédito: Reprodução/TV Globo

Um princípio de incêndio registrado na manhã deste sábado (27) levou à mobilização do Corpo de Bombeiros na unidade do Hospital Israelita Albert Einstein localizada em Perdizes/Higienópolis, na Zona Oeste da capital paulista. As chamas tiveram início no quarto andar do prédio, em uma área administrativa que não é acessada por pacientes.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi atendida a partir das 8h55, após chamado para a Rua Apiacás, nº 85, nas proximidades da Avenida Sumaré. A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado em um equipamento do sistema de ar-condicionado, posteriormente identificado como um aparelho portátil.

Por precaução, pacientes que estavam no mesmo andar foram retirados temporariamente, seguindo o protocolo de segurança da instituição. Cinco viaturas e cerca de 15 bombeiros atuaram no combate às chamas e, após o controle do incêndio, realizaram a ventilação do prédio para dissipar a fumaça e liberar as áreas atingidas.

A assessoria do hospital informou que o incidente foi provocado por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado instalado em uma sala administrativa ligada ao setor de diagnóstico de endoscopia. Segundo o hospital, o fogo foi rapidamente controlado e não houve vítimas. O acesso à unidade já foi liberado.