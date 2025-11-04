Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem finge ser chefe do CV para furtar e ameaçar idosos no sul da Bahia

Suspeito foi preso com bicicleta elétrica de R$ 6 mil pertencente a uma das vítimas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:51

Suspeito foi preso nesta terça (4)
Suspeito foi preso nesta terça (4) Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta terça-feira (4), no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele é suspeito de cometer ao menos dois furtos contra idosos e foi encontrado com uma bicicleta elétrica avaliada em cerca de R$ 6 mil, pertencente a uma das vítimas.

O suspeito, identificado pela Polícia Civil como Rogério Silva da Conceição, de 42 anos, afirmou ter “pegado” a bicicleta e não apresentou resistência durante a abordagem policial. Ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR).

Segundo a polícia, ele é investigado em duas ocorrências envolvendo furtos de aparelhos celulares pertencentes a vítimas idosas, adquiridos mediante métodos fraudulentos. “Em algumas situações, utiliza ameaças e menciona falsos vínculos com facções criminosas, afirmando ser ‘chefe’ da facção Comando Vermelho (CV) e intimidando as vítimas com ameaças de morte e incêndio de residências caso não entreguem dinheiro ou objetos de valor”, informou a corporação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Dois casos recentes ocorreram na última semana. O primeiro foi registrado na última quinta-feira (30), no bairro Santa Lúcia. Uma mulher de 65 anos foi alvo do furto após emprestar o telefone ao suspeito sob o pretexto de fazer uma ligação. Ele fugiu com o aparelho em seguida. No dia seguinte (31), um idoso da mesma idade foi abordado na própria residência e teve o celular furtado durante um abraço. Novamente, o homem fugiu logo após o crime.

Na delegacia, o suspeito passou pelos procedimentos cabíveis. A bicicleta foi reconhecida e restituída à vítima.

Tags:

Bahia Cv Idosos Furto Eunápolis

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada