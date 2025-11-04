EUNÁPOLIS

Homem finge ser chefe do CV para furtar e ameaçar idosos no sul da Bahia

Suspeito foi preso com bicicleta elétrica de R$ 6 mil pertencente a uma das vítimas

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:51

Suspeito foi preso nesta terça (4) Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta terça-feira (4), no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele é suspeito de cometer ao menos dois furtos contra idosos e foi encontrado com uma bicicleta elétrica avaliada em cerca de R$ 6 mil, pertencente a uma das vítimas.

O suspeito, identificado pela Polícia Civil como Rogério Silva da Conceição, de 42 anos, afirmou ter “pegado” a bicicleta e não apresentou resistência durante a abordagem policial. Ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR).

Segundo a polícia, ele é investigado em duas ocorrências envolvendo furtos de aparelhos celulares pertencentes a vítimas idosas, adquiridos mediante métodos fraudulentos. “Em algumas situações, utiliza ameaças e menciona falsos vínculos com facções criminosas, afirmando ser ‘chefe’ da facção Comando Vermelho (CV) e intimidando as vítimas com ameaças de morte e incêndio de residências caso não entreguem dinheiro ou objetos de valor”, informou a corporação.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Dois casos recentes ocorreram na última semana. O primeiro foi registrado na última quinta-feira (30), no bairro Santa Lúcia. Uma mulher de 65 anos foi alvo do furto após emprestar o telefone ao suspeito sob o pretexto de fazer uma ligação. Ele fugiu com o aparelho em seguida. No dia seguinte (31), um idoso da mesma idade foi abordado na própria residência e teve o celular furtado durante um abraço. Novamente, o homem fugiu logo após o crime.