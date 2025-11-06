FEMINICÍDIO

Segundo suspeito de matar cabeleireira em Salvador é preso

Fabiana Correia Cardoso foi vista pela última vez no dia 11 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21:52

Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 23 anos foi preso nesta quinta-feira (6), suspeito de ser coautor do feminicídio de Fabiana Correia Cardoso, ocorrido no dia 11 de setembro. No dia 22 de outubro, o ex-companheiro da vítima já havia sido preso e, na ocasião, confessou ter participado do crime.

O suspeito foi localizado no bairro de Narandiba e, em seguida, conduzido à sede da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Ele passou por interrogatório e exames legais, e segue custodiado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), à disposição da Justiça.

Cabeleireira está desaparecida desde 11 de setembro 1 de 5

Este é o segundo suspeito de envolvimento no caso a ser preso. Pouco mais de um mês após o desaparecimento da cabeleireira, João Pedro Souza Silva, ex-namorado da vítima, foi detido na mesma delegacia.

De acordo com informações da TV Bahia, as investigações e relatos de familiares apontam que os dois mantiveram um relacionamento por cerca de quatro meses e haviam aberto um mercadinho juntos no bairro de Periperi.

Leia mais Homem é preso após confessar ter matado a companheira em Salvador

O dia 11 de setembro foi a última data em que a família teve contato com Fabiana. Após o sumiço, as suspeitas se voltaram para o namorado, que, segundo parentes, apresentou versões diferentes sobre o que teria acontecido. Vizinhos relataram que ela pode ter sido agredida até perder a consciência no estabelecimento comercial que administrava com o suspeito. Desacordada, ela teria sido colocada em um balde e levada para o bairro de Mussurunga.