CRIME

Homem é preso após confessar ter matado a companheira em Salvador

Fabiana Correia Cardoso está desaparecida desde o mês de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 21:32

João Pedro Souza Silva e Fabiana Corrreia Cardoso Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira (21), em Salvador, suspeito de matar a companheira. A cabeleireira Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos, está desaparecida desde setembro. O rapaz confessou ter participado do crime, investigado como feminicídio.



O mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Familiares informaram à polícia que a vítima foi vista pela última vez com o rapaz no dia 11 de setembro, na localidade de Areia Branca, em Lauro de Freitas. Desde então, o corpo de Fabiana segue desaparecido.

Segundo informações da TV Bahia, o suspeito é João Pedro Souza Silva, ex-namorado da vítima. As investigações e relatos de familiares apontam que os dois mantiveram um relacionamento por cerca de quatro meses e haviam aberto um mercadinho juntos no bairro de Periperi.

O dia 11 de setembro foi a última data em que a família teve contato com Fabiana. Após o sumiço, as suspeitas se voltaram para o namorado, que, segundo os parentes, apresentou diferentes versões sobre o que teria acontecido. Vizinhos relataram que ela pode ter sido agredida até perder a consciência no estabelecimento comercial que administrava com o suspeito. Desacordada, ela teria sido colocada em um balde e levada para o bairro de Mussurunga.