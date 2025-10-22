Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após confessar ter matado a companheira em Salvador

Fabiana Correia Cardoso está desaparecida desde o mês de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 21:32

João Pedro Souza Silva e Fabiana Corrreia Cardoso
João Pedro Souza Silva e Fabiana Corrreia Cardoso Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira (21), em Salvador, suspeito de matar a companheira. A cabeleireira Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos, está desaparecida desde setembro. O rapaz confessou ter participado do crime, investigado como feminicídio.

O mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Familiares informaram à polícia que a vítima foi vista pela última vez com o rapaz no dia 11 de setembro, na localidade de Areia Branca, em Lauro de Freitas. Desde então, o corpo de Fabiana segue desaparecido.

Cabeleireira está desaparecida desde 11 de setembro

Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia
João Pedro Souza Silva por Reprodução/TV Bahia
1 de 5
Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos por Reprodução/TV Bahia

Segundo informações da TV Bahia, o suspeito é João Pedro Souza Silva, ex-namorado da vítima. As investigações e relatos de familiares apontam que os dois mantiveram um relacionamento por cerca de quatro meses e haviam aberto um mercadinho juntos no bairro de Periperi.

LEIA MAIS

Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho; ato é considerado crime

Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Computadores são furtados após escola pública ser arrombada em Salvador

Quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia?

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

O dia 11 de setembro foi a última data em que a família teve contato com Fabiana. Após o sumiço, as suspeitas se voltaram para o namorado, que, segundo os parentes, apresentou diferentes versões sobre o que teria acontecido. Vizinhos relataram que ela pode ter sido agredida até perder a consciência no estabelecimento comercial que administrava com o suspeito. Desacordada, ela teria sido colocada em um balde e levada para o bairro de Mussurunga.

Na localidade de Sião, a polícia encontrou materiais com vestígios de sangue e agora investiga se o material é humano e se pertence a Fabiana. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue realizando buscas para localizar o corpo da vítima e apura o possível envolvimento de uma segunda pessoa no crime. O suspeito foi encaminhado à unidade policial especializada, passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Salvador Feminicído Violência

Mais recentes

Imagem - Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho; ato é considerado crime

Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho; ato é considerado crime
Imagem - Lei que proíbe distinção entre elevadores social e de serviço passa a valer na Bahia

Lei que proíbe distinção entre elevadores social e de serviço passa a valer na Bahia
Imagem - Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada