Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Elaine Sanoli
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:30
Uma mulher de 59 anos foi presa nesta quarta-feira (22) por suspeita de aplicar os golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”. A vítima é uma idosa soteropolitana de 67 anos, que perdeu cerca de R$ 250 mil com a prática criminosa.
A suspeita, que vive no bairro do Imbuí, em Salvador, recebeu diversas transferências bancárias da vítima sob o pretexto de oferecer benefícios espirituais, além de participação em consórcios inexistentes.
A investigada, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais, foi localizada no centro de Euclides da Cunha, no nordeste baiano, e conduzida à Delegacia Territorial da cidade, onde passou pelos exames legais e permanece à disposição da Justiça.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A mulher é investigada no âmbito da Operação Virtude, conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati). As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os valores subtraídos da vítima.