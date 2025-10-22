Acesse sua conta
Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Vítima é residente do bairro do Imbuí

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:30

Deati
Deati Crédito: Divulgação

Uma mulher de 59 anos foi presa nesta quarta-feira (22) por suspeita de aplicar os golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”. A vítima é uma idosa soteropolitana de 67 anos, que perdeu cerca de R$ 250 mil com a prática criminosa.

A suspeita, que vive no bairro do Imbuí, em Salvador, recebeu diversas transferências bancárias da vítima sob o pretexto de oferecer benefícios espirituais, além de participação em consórcios inexistentes.

A investigada, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais, foi localizada no centro de Euclides da Cunha, no nordeste baiano, e conduzida à Delegacia Territorial da cidade, onde passou pelos exames legais e permanece à disposição da Justiça.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A mulher é investigada no âmbito da Operação Virtude, conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati). As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os valores subtraídos da vítima.

