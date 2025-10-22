CRIMINALIDADE

Computadores são furtados após escola pública ser arrombada em Salvador

Ação criminosa foi executada durante a madrugada

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:29

Escola Municipal Xavier Marques, em Fazenda Grande do Retiro Crédito: Google Street View

Uma escola pública da capital baiana se tornou alvo da ação de criminosos durante a madrugada desta terça-feira (21). A instituição de ensino localizada no bairro Fazenda Grande do Retiro teve nove CPUs e três monitores furtados após um arrombamento. O caso é investigado pela 4ª Delegacia Territorial de São Caetano.

De acordo com a Secretaria Muncipal da Educação (Smed) de Salvador, durante a ação criminosa na Escola Municipal Xavier Marques, na Rua do Bom Juá, suspeitos cortaram a fiação elétrica do sistema de câmeras.

"A equipe de manutenção da Smed está atuando para fazer os devidos reparos", informou a parta. Ainda segundo a Smed, não houve necessidade de suspender as aulas do dia.

A Polícia Civil realiza investigações e buscas para identificar e localizar o autor do crime.

