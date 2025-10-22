Acesse sua conta
Computadores são furtados após escola pública ser arrombada em Salvador

Ação criminosa foi executada durante a madrugada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:29

Escola Municipal Xavier Marques, em Fazenda Grande do Retiro
Escola Municipal Xavier Marques, em Fazenda Grande do Retiro Crédito: Google Street View

Uma escola pública da capital baiana se tornou alvo da ação de criminosos durante a madrugada desta terça-feira (21). A instituição de ensino localizada no bairro Fazenda Grande do Retiro teve nove CPUs e três monitores furtados após um arrombamento. O caso é investigado pela 4ª Delegacia Territorial de São Caetano. 

De acordo com a Secretaria Muncipal da Educação (Smed) de Salvador, durante a ação criminosa na Escola Municipal Xavier Marques, na Rua do Bom Juá, suspeitos cortaram a fiação elétrica do sistema de câmeras. 

"A equipe de manutenção da Smed está atuando para fazer os devidos reparos", informou a parta. Ainda segundo a Smed, não houve necessidade de suspender as aulas do dia. 

A Polícia Civil realiza investigações e buscas para identificar e localizar o autor do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A escola tem cerca de 13 turmas e capacidade para receber até 410 alunos do ensino fundamental I e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) I e II.

