AMÉRICA DOURADA

Pedreiro é condenado a 30 anos de prisão por matar primo que cobrou dívida na Bahia

Pena será cumprida inicialmente em regime fechado

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:50

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

Um pedreiro foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato do próprio primo, no povoado de Campo Alegre, zona rural do município de América Dourada. A vítima foi golpeada diversas vezes na região do tórax e permaneceu cerca de dez dias internada antes de falecer. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado.

O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Irecê, no dia 10 de outubro. Glardênio Silva Pereira foi condenado pelo homicídio do adolescente Henrique Mendes Costa, de 17 anos, crime cometido em 24 de novembro de 2024.

Os dois tiveram um desentendimento após Henrique cobrar o pagamento de uma dívida trabalhista de Glardênio, que havia contratado o adolescente para serviços na lavoura e não teria efetuado o pagamento devido.