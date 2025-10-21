Pedreiro é condenado a 30 anos de prisão por matar primo que cobrou dívida na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:50
Um pedreiro foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato do próprio primo, no povoado de Campo Alegre, zona rural do município de América Dourada. A vítima foi golpeada diversas vezes na região do tórax e permaneceu cerca de dez dias internada antes de falecer. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado.
O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Irecê, no dia 10 de outubro. Glardênio Silva Pereira foi condenado pelo homicídio do adolescente Henrique Mendes Costa, de 17 anos, crime cometido em 24 de novembro de 2024.
Os dois tiveram um desentendimento após Henrique cobrar o pagamento de uma dívida trabalhista de Glardênio, que havia contratado o adolescente para serviços na lavoura e não teria efetuado o pagamento devido.
Irritado com a cobrança — que, segundo testemunhas, considerou “uma vergonha” —, o réu discutiu com a vítima e, após fazer ameaças de agressão, retornou ao bar onde estavam e desferiu diversos golpes de faca contra Henrique, na região do pescoço e do tórax, atingindo órgãos vitais como o pulmão e o coração. O jovem permaneceu internado até o dia 4 de dezembro, no Hospital Regional de Irecê, onde acabou falecendo.