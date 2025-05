DIREITO TRABALHISTA

Dívida trabalhista pode causar suspensão de passaporte, cartão de crédito e CNH; entenda

Justiça do Trabalho de Simões Filho determinou bloqueio de passaporte de sócios de empresa para garantir pagamento de dívida

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2025 às 05:45

Justiça Crédito: Freepik

Os sócios de uma empresa de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tiveram os passaportes e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensos pela Vara do Trabalho da cidade, após não efetuarem o pagamento de uma dívida trabalhista no valor de R$ 40 mil. De acordo com o advogado responsável pelo caso, a medida é considerada atípica, mas o sistema de justiça permite ainda a solicitação de suspensão de cartões de crédito, bem como da emissão de novos cartões. >

Os sócios da empresa Classic Logística e Transportes de Sensíveis foram acionados após diversas tentativas frustradas de localização de bens pertencentes a eles, que pudessem suprir o valor da inadimplência. Diante da ineficácia das medidas tradicionais, o juiz responsável determinou que a Polícia Federal proibisse a saída deles do país e até mesmo que eles solicitem a emissão de um novo passaporte.>

Segundo o advogado trabalhista Maurício Sampaio, a decisão vem de um julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) (ADI 5941), que declarou a constitucionalidade do trecho do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Além da CNH e do passaporte, a decisão também inclui a proibição de participação em concurso e licitação pública. O nome do devedor pode ir parar em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e ele pode ser proibido de utilizar ou emitir cartões de crédito.>

Para o advogado, a restrição de direitos do devedor é um instrumento legítimo para persuadir os inadimplentes a quitarem suas dívidas com a Justiça do Trabalho. "Estas sanções atípicas visam induzir o devedor a quitar o que deve, assegurando ao processo de execução a efetividade, ou seja, a entrega do direito ao credor da dívida, retirando o devedor da sua “zona de conforto”, fomentando o seu interesse na busca por alternativas para o adimplemento da sua dívida", argumentou. >