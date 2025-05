JUSTIÇA

TJ-BA gasta mais de R$ 255 mil na compra de togas, capas e faixas para magistrados

Documento foi publicado no Diário Oficial da Justiça desta quarta-feira (21)

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) aprovou uma licitação no valor de R$ 255.6000 para aquisição de togas, capas e faixas para juízes e desembargadores. O documento, assinado pelo chefe do Núcleo de Licitação, Roberto Camacho Garcia, foi publicada no Diário Oficial da Justiça nesta quarta-feira (21). >

Cada toga em tecido cetim bucol está avaliada em R$ 510, totalizando R$ 107.100 para 210 unidades. As capas, também de cetim, com detalhes em passamanaria e fechamento em velcro, custarão R$ 480 cada, somando R$ 129.600. As faixas de veludo estão avaliadas em R$ 90 por unidade, somando R$ 18.900 entre as versões brancas (para juízes) e azuis (para desembargadores). >