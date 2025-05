TRANSPORTE

Gol anuncia segundo voo direto entre Salvador e Porto Seguro; veja detalhes

Companhia já faz a rota entre os destinos aos sábados

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2025 às 08:58

Avião da Gol Crédito: Reprodução

A Gol anunciou a abertura do segundo voo direto entre Salvador e Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, na última terça-feira (20). A companhia, que já faz a rota entre os destinos aos sábados, irá oferecer um novo voo às quartas-feiras, a partir de 6 de agosto. Os horários e a venda das passagens estão disponíveis no site Voe Gol. >

“Com as duas operações da Gol, passamos a ter cinco voos diretos entre os destinos, sendo os outros três de outra companhia, o que representa capacidade superior a mil passageiros por semana. Vamos dar continuidade ao trabalho, em busca de mais conectividade aérea para a região”, explicou o titular da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), Maurício Bacelar. >

A entrada em operação do segundo voo também irá ampliar a conexão de Porto Seguro com outros destinos nacionais e internacionais atendidos pelo Hub da Gol, com o suporte de companhias parceiras, no aeroporto de Salvador. >