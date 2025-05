SALVADOR

Igreja emite nota sobre batismo de bebê reborn: ‘Fé centrada na vida e dignidade humanas’

Comunicado foi publicado nesta terça-feira (20)

Um dos templos católicos mais antigos do Brasil, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no Pelourinho, em Salvador, informou que não realizará batismos de bebê reborn. O anúncio foi publicado nesta terça-feira (20), no perfil oficial da Irmandade dos Homens Pretos no Instagram. >