Vidente diz que bebês reborn 'carregam riscos espirituais' e podem atrair forças malignas

A declaração ganhou grande repercussão nas redes sociais e gerou debate

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2025 às 05:30

Bebê reborn Crédito: Reprodução

Conhecida como “A Vidente Oficial das Estrelas”, a médium Chaline provocou polêmica nas redes sociais ao afirmar que os bebês reborn, aqueles bonecos hiper-realistas que imitam recém-nascidos, podem ser “habitados por espíritos malignos”. A declaração, feita em vídeo publicado em suas redes, dividiu opiniões e viralizou entre os usuários. >

“Vocês estão vendo as notícias desses bebês reborn, e eu, como espírita, fui questionada sobre minha opinião. Não só a minha opinião, como também a minha visão sobre isso. Não pensem que isso é algo inofensivo”, disse Chaline.>

Os bonecos reborn são confeccionados em vinil especial ou silicone e reproduzem detalhes minuciosos de bebês humanos, como veias, unhas, manchinhas, cabelos implantados fio a fio e até simulação de respiração. A febre tem crescido no Brasil e no exterior, com modelos que chegam a custar mais de R$ 10 mil.>

No entanto, para a vidente, o brinquedo carrega riscos espirituais. “O recado espiritual é que esses bonecos reborn serão habitados por espíritos que não são da luz. Eles vão tirar o amor do coração do próximo, o amor ao próximo”, alertou.>

Ela também apontou questões psicológicas envolvidas no apego aos bonecos e sugeriu que quem os trata como filhos deve procurar ajuda especializada. “Primeiro, as pessoas que acham isso comum precisam investigar com um psiquiatra o que está acontecendo, porque é uma carência afetiva muito grande”, afirmou.>

Apesar de demonstrar empatia com pessoas que enfrentam dificuldades para engravidar ou lidam com o luto gestacional, Chaline reforçou o alerta: “Eu entendo a dor [de quem não pode ter filho], mas entendam que esses seres serão habitados por espíritos malignos que vão entrar dentro da sua casa”.>

Ao fim do vídeo, a médium foi enfática na advertência. “Então, tome cuidado, muito cuidado com o que você vê na internet e com o que você acredita. Esses bebês reborn são espíritos que vão habitar neles para trazer movimentações ruins para dentro da sua casa.”>