LUTO

Ex-vereadora e mãe de vereador morrem em acidente na BR-324

Acidente foi registrado no início da tarde de sábado (5)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de julho de 2025 às 16:20

Vítimas morreram em acidente na BR-324 Crédito: Reprodução

A ex-vereadora do município de Quixabeira, Lucília Moura Santos, e Marlete Santos de Oliveira, mãe de um vereador da cidade de Serrolândia, morreram em um grave acidente ocorrido no início da tarde de sábado (5), na BR-324. A batida entre um carro da prefeitura de Serrolândia e um caminhão cegonha, que transportava carros, ocorreu no distrito de Humildes, em Feira de Santana. >

Além das vítimas fatais, outras três pessoas foram feridas e encaminhadas ao Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Marlete Santos de Oliveira, que morreu no acidente, é mãe do vereador Teco do Maracujá. Nas redes sociais, ele compartilhou mensagens de luto e alertou para golpes feitos em seu nome. >