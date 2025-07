MÊS DOS PAIS

Netto Brito e Saiddy Bamba são atrações gratuitas de festival de churrasco em Salvador

Evento acontece durante dois finais de semana em shopping da capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 21:34

Clube do Fogo em 2024 Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Até o dia 10 de agosto, as tardes no Salvador Norte Shopping terão um sabor diferente: de churrasco. No dias 2, 3, 9 e 10 acontece a nova edição do Clube do Fogo, festival que reúne, pelo segundo ano, churrasqueiros e chefs especialista no prato com muita música boa. Os cantores Vitor Paulo, Netto Brito, Danilo Moreno, Berguinho (ex-Seu Maxixe), Saiddy Bamba e Renanzinho CBX serão atrações do evento, que ocorre de forma gratuita. >

A segunda edição do Clube do Fogo celebra o Mês dos Pais. O evento será realizado no estacionamento externo do shopping com a curadoria do chef Cobra, dono do restaurante Toca do Cobra. Participam deste festival mestres churrasqueiros reconhecidos na região como Maurício Mota e Harley Borges.>

Nos stands e barracas, os churrasqueiros estarão comercializando pratos tradicionais como costela BBQ, panceta, fraldinha, cupim, picanha, linguiça artesanal, entre outras opções, por valores a partir de R$20,00.>

Outras atrações musicais do festival são: Vitor Paulo (voz e violão), às 15h do dia 2 de agosto e às 15h do dia 10 de agosto; e Danilo Moreno (voz e violão) às 15h do dia 3 de agosto e às 15h do dia 9 de agosto.>

Serviço:

Local: Estacionamento Externo – Piso L1, Salvador Norte Shopping

Datas: 2, 3, 9 e 10 de agosto de 2025

Horário: Sábados, das 12h às 21h; domingos, das 12h às 20h

Entrada: Gratuita (sujeita à lotação) >