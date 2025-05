EUNÁPOLIS

Envolvidos em atentado contra diretor de presídio são identificados, diz SSP

Cerca de 100 policiais das Forças Estaduais e Federais participam de operação para encontrar suspeitos

Cerca de 100 policiais das Forças Estaduais e Federais deflagraram, na madrugada desta quarta-feira (21), ações integradas com o objetivo de capturar os autores de um atentado a tiros que teria o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, o policial penal Jorge Magno Alves, como alvo inicial. Os criminosos, integrantes de uma organização criminosa, foram identificados. >

O diretor do presídio de Eunápolis já vinha recebendo ameaças de morte antes de ser alvo do atentado. O ataque aconteceu contra um carro em uma avenida perto do presídio, no entanto, o policial penal não estava no veículo. Um motorista que presta serviço terceirizado para a prisão foi atingido e está internado em estado grave. Imagens mostram o automóvel branco com diversas marcas de tiros na frente. >