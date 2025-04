CONFRONTO

Suspeito de participar da fuga de presídio em Eunápolis é morto durante ação da polícia

Em dezembro de 2024, 16 detentos fugiram do Conjunto Penal

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2025 às 11:31

Armamentos foram apreendidos com os suspeitos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem, suspeito de envolvimento na fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024, foi morto pela polícia durante uma ação da polícia na cidade baiana, na sexta-feira (25). Além dele, outro homem, identificado como Leon Caio Castro, também foi morto. Foram apreendidos um fuzil, pistola, quatro granadas e munições. >

A ação foi realizada por meio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), em um local identificado como “assentamento”, na zona rural de Eunápolis. O nome do suspeito de envolvimento na fuga do ano passado não foi revelado pela polícia. >

O outro homem, que também foi morto na operação, foi identificado como Leon Caio Castro. Ele é apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido no município na sexta-feira (25). Segundo a polícia, os agentes foram recebidos com tiros no local. Os suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.>

Com eles, a polícia apreendeu um fuzil calibre 556, quatro carregadores e 129 munições. Além de quatro granadas, uma pistola 9 mm, carregador e oito munições do mesmo calibre. >

Fuga de presídio

Em dezembro de 2024, 16 detentos fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, após homens armados invadirem o local. A ação criminosa tinha como objetivo a liberação de um preso em específico: Ednaldo Pereira Souza, o Dadá, que chefia a facção conhecida como Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Após trocar tiros com policiais penais, os invasores foram até a cela de Dadá, mas liberaram também outros membros da facção.>