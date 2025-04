EXTREMO SUL

Suposto comunicado do CV leva pânico a mais de 10 bairros de Eunápolis

Motorista são obrigados a circular com faróis ligados e vidro abaixado e motoqueiros sem capacetes

Não é a primeira vez que avisos que seriam do CV circulam nas redes sociais. Em janeiro deste ano, proibia a morte de inocentes por gesto de facção rival . O print foi compartilhado em meio a repercussão de tantas pessoas mortas ou desaparecidas após aparecerem em fotos com os três dedos erguidos, principalmente de forma lateral.

O gesto é interpretado no mundo do crime como saudação ao Bonde do Maluco (BDM), principal rival do grupo carioca. Em relação a situação de Eunápolisi, o CORREIO pediu um posicionamento das polícias Civil e Militar, mas até o momento não há resposta.