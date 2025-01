CRIME

Adolescente morta pelo CV em Feira foi executada por namorar integrante do BDM

Corpo de Pâmela Beatriz foi encontrado em matagal do bairro Aviário

Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 12:00

Pâmela Beatriz foi encontrada com marcas de tiros em um matagal Crédito: Reprodução

A morte de Pâmela Beatriz de Jesus dos Reis, 14 anos, que foi encontrada com marcas de tiros em um matagal no bairro do Aviário, em Feira de Santana, na tarde de sábado (25), é mais um desdobramento da guerra entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM) na Bahia. Vítima de disparos no tórax, nas pernas e nos pés, Pâmela teria sido executada pelo CV por se relacionar com um integrante do BDM. >

Na quinta-feira (23) à noite, quando desapareceu, a adolescente teria saído para encontrar com Deivid, que é mais conhecido como DL e integra o Comando Vermelho. Segundo um policial ouvido pela reportagem, a vítima teria trocado mensagens com DL e foi atraída para uma emboscada da facção. No ponto de encontro, que ainda é desconhecido, Pâmela foi raptada e sumiu até que os policiais militares a encontrassem.>

“Não se sabe ainda qual era a relação, mas ela conhecia esse DL, que ali do bairro do Aviário, onde a adolescente morava. Pode ser amizade ou outra coisa, mas, por um relacionamento amoroso com um membro do BDM, os traficantes teriam armado essa emboscada. Não é uma conclusão fechada, ainda vai ser apurado, mas é a principal suspeita”, fala o policial, sem se identificar.>

Não há qualquer indício de envolvimento de Pâmela Beatriz no tráfico de drogas, mas a fonte não descarta que os traficantes do CV tenham a matado por suspeitar que ela integrasse, de alguma forma, o BDM. “Uma possibilidade é que eles tenham suspeitado que ela seria uma informante, já que o CV está ali no Aviário e ela morava lá. Outra é de que isso tenha acontecido só por ela namorar alguém de outra facção, já que esses grupos limitam a liberdade todos”, completa o policial.>

Segundo informações iniciais, a família de Pâmela não tinha conhecimento sobre qualquer namoro da adolescente. Os parentes não sabiam, inclusive, que ela saiu na quinta-feira para o encontro, o que só foram vasculhando as redes sociais da vítima após o seu desaparecimento. O corpo da adolescente foi encontrado por agentes da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).>