Adolescente é encontrada morta após ser atraída para encontro por traficante do Comando Vermelho em Feira de Santana

Pâmela Beatriz foi atingida por tiros no tórax, nas pernas e nos pés

Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 10:10

Pâmela Beatriz foi encontrada em área de mata com marcas de tiros Crédito: Reprodução

Desaparecida por dois dias, a adolescente Pâmela Beatriz de Jesus dos Reis, de 14 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros no tórax, nas pernas e nos pés na tarde desse sábado (25), em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Pâmela foi localizada já sem vida por policiais militares da 65ª Companhia Independente em uma área de mata, no bairro do Aviário. >

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o registro, bem como o fato da menina ter marcas de disparos pelo corpo. A PC não respondeu, no entanto, sobre a autoria e o que poderia ter motivado o crime, visto que o caso segue em apuração. Uma fonte policial consultada pela reportagem, entretanto, conta que a família de Pâmela informou que ela teria ido a um encontro antes de desaparecer na quinta-feira (23) a noite.>

O encontro seria com um traficante de prenome Deivid, mais conhecido como DL, que teria armado uma emboscada para a adolescente. “A informação passa por familiares, que conseguiram ver as mensagens dela na rede social, é que Pâmela foi para um encontro com esse indivíduo, que é apelidado de DL e faz parte do Comando Vermelho. Nesse encontro, ela foi raptada e ninguém mais a viu até o momento da PM localizar ela nessa região de mata”, explica.>

Desde a sexta-feira (24), já circulava a informação de que o corpo de Pâmela estaria no bairro do Aviário, onde a adolescente morava, no matagal atrás de um condomínio. Por ser uma região complicada para buscas, entretanto, até um drone foi utilizado para encontrar a vítima, mas, ainda assim, o processo demorou.>

O que pode ter motivado a execução da menina não foi confirmado, mas a fonte policial assegura que há relação com grupos criminosos. “Esse DL é conhecido da gente aqui, membro de facção do Comando Vermelho e suspeitos de vários crimes violentos. O que a gente pode afirmar é que ela fez algo que a facção quis punir. Na realidade, hoje eles matam por qualquer coisa. Então, é difícil saber o porquê, mas nada acontece sem o aval das facções aqui”, completa.>