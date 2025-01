COLUNA INSEGURANÇA

Suposto comunicado do CV no WhatsApp proíbe morte de inocentes por gesto de facção rival

Organização criminosa condena também a prática de roubo

Bruno Wendel

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 11:18

Suposto comunicado do CV proíbe morte de inocentes por gesto de facção rival Crédito: Reprodução

Um suposto comunicado da organização criminosa Comando Vermelho (CV) circula nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (10), proibindo duas situações na Bahia. Uma delas é a sentença de morte a inocentes. O print é compartilhado em meio a repercussão de tantas pessoas mortas ou desaparecidas após aparecerem em fotos com os três dedos erguidos, principalmente de forma lateral. O gesto é interpretado no mundo do crime como saudação ao Bonde do Maluco (BDM), principal rival do grupo carioca.

“Nossa guerra é mortal com quem faz parte da guerra, morador é intocável independente da localidade onde habita”, diz trecho do comunicado, que já viralizou no reduto do CV em Salvador, o Complexo do Nordeste (Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas).

Agora, antes da sentença no “tribunal do crime”, os traficantes do CV terão que apurar primeiro. “Viemos salientar também a importância da apuração mediante a abordagem daqueles que consideramos como nosso inimigo, vivemos o crime, e cobramos somente de quem vive o crime, se pegou foto no celular do abordado fazendo sinal de facção contrária a nossa, averiguar se é realmente envolvido ou fez aquele sinal por morar naquela comunidade rival a nossa”.

O comunicado traz ainda a proibição da prática de roubo nas comunidades – a atitude visa evitar o acesso da polícia nas comunidades.