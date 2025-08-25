GWM Morena inaugura novas concessionárias na Bahia e gera 50 empregos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:42
A GWM Morena segue em expansão na Bahia com a abertura de mais duas concessionárias no estado, uma em Salvador e outra em Feira de Santana. Com as inaugurações, foram gerados 50 novos postos de trabalho, fortalecendo a presença da marca no mercado automotivo baiano.
Agora com quatro unidades no estado, a GWM Morena passa a contar com três concessionárias em Salvador — localizadas nas avenidas Paralela, Luís Eduardo Magalhães e, agora, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores — e uma em Feira de Santana, recém-inaugurada na Avenida Maria Quitéria.
A expansão acompanha o crescimento nacional da GWM, que acaba de inaugurar sua fábrica no Brasil. Segundo Modezil Cerqueira, presidente do Grupo MC, responsável pela operação na Bahia, a estratégia visa acompanhar o aumento da demanda e os próximos lançamentos da marca no país.
“Com a fábrica operando no Brasil, acreditamos que a GWM aumentará gradativamente suas vendas. Estamos nos preparando para isso, com equipe treinada e foco no atendimento de qualidade”, afirmou Cerqueira em entrevista ao Alô Alô Bahia.
Entre os destaques do portfólio da GWM estão o Haval H6 — híbrido mais vendido do Brasil —, o elétrico Ora 03 e o SUV off-road Tank 300. Recentemente, a marca também lançou a picape média Poer e o SUV Haval H9. Em outubro, será a vez do Wey 07, um SUV híbrido de alto luxo.