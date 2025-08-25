Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

GWM Morena inaugura novas concessionárias na Bahia e gera 50 empregos

A expansão acompanha o crescimento nacional da GWM, que acaba de inaugurar sua fábrica no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:42

GWM
GWM Crédito: Divulgação

A GWM Morena segue em expansão na Bahia com a abertura de mais duas concessionárias no estado, uma em Salvador e outra em Feira de Santana. Com as inaugurações, foram gerados 50 novos postos de trabalho, fortalecendo a presença da marca no mercado automotivo baiano.

Agora com quatro unidades no estado, a GWM Morena passa a contar com três concessionárias em Salvador — localizadas nas avenidas Paralela, Luís Eduardo Magalhães e, agora, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores — e uma em Feira de Santana, recém-inaugurada na Avenida Maria Quitéria.

A expansão acompanha o crescimento nacional da GWM, que acaba de inaugurar sua fábrica no Brasil. Segundo Modezil Cerqueira, presidente do Grupo MC, responsável pela operação na Bahia, a estratégia visa acompanhar o aumento da demanda e os próximos lançamentos da marca no país.

“Com a fábrica operando no Brasil, acreditamos que a GWM aumentará gradativamente suas vendas. Estamos nos preparando para isso, com equipe treinada e foco no atendimento de qualidade”, afirmou Cerqueira em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Entre os destaques do portfólio da GWM estão o Haval H6 — híbrido mais vendido do Brasil —, o elétrico Ora 03 e o SUV off-road Tank 300. Recentemente, a marca também lançou a picape média Poer e o SUV Haval H9. Em outubro, será a vez do Wey 07, um SUV híbrido de alto luxo.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Imagem - Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua