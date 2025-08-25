Seap suspende visitas em Cadeia Pública de Salvador após surto de catapora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:45
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) suspendeu as visitas na Cadeia Pública de Salvador, em Mata Escura, após surto de catapora na unidade. De acordo com a avaliação médica dos internos do Raio II da Cadeia Pública de Salvador (CPSa), quatro homens foram diagnosticados com a doença.
Os internos permanecem isolados, recebendo acompanhamento médico contínuo. Foram aplicadas também 150 doses de vacina contra catapora detentos e em servidores que tiveram contato direto com os casos confirmados.
Também foi determinada a substituição de fardamento, toalhas, colchões, lençóis, cuecas, materiais de higiene pessoal e limpeza para todos os internos do Raio II, com prioridade para a cela dois, onde foram diagnosticados os casos. O Raio II está em acompanhamento sanitário contínuo. A cela dois está diretamente vinculada à investigação epidemiológica.
Surto de catapora em Cadeia Pública de Salvador
Segundo a pasta, todos os pacientes estão sendo acompanhados pela equipe de saúde da unidade e diversas medidas de saúde epidemiológica já foram adotadas para evitar a propagação do vírus.
A CPSa tem visita às segundas-feiras no prédio principal, onde ficam a triagem e quatro raios e às quartas-feiras, nos anexos I e II, que também possuem quatro raios. Até o momento foram suspensas somente as visitas do raio II do prédio principal.