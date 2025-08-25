SAÚDE

Seap suspende visitas em Cadeia Pública de Salvador após surto de catapora

Quatro detentos foram diagnosticados com a doença

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:45

Surto de catapora em presídio da Mata Escura Crédito: Divulgação/Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) suspendeu as visitas na Cadeia Pública de Salvador, em Mata Escura, após surto de catapora na unidade. De acordo com a avaliação médica dos internos do Raio II da Cadeia Pública de Salvador (CPSa), quatro homens foram diagnosticados com a doença.

Os internos permanecem isolados, recebendo acompanhamento médico contínuo. Foram aplicadas também 150 doses de vacina contra catapora detentos e em servidores que tiveram contato direto com os casos confirmados.

Também foi determinada a substituição de fardamento, toalhas, colchões, lençóis, cuecas, materiais de higiene pessoal e limpeza para todos os internos do Raio II, com prioridade para a cela dois, onde foram diagnosticados os casos. O Raio II está em acompanhamento sanitário contínuo. A cela dois está diretamente vinculada à investigação epidemiológica.

Surto de catapora em Cadeia Pública de Salvador 1 de 5

Segundo a pasta, todos os pacientes estão sendo acompanhados pela equipe de saúde da unidade e diversas medidas de saúde epidemiológica já foram adotadas para evitar a propagação do vírus.