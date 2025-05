SAÚDE

Mito ou verdade? Saiba se água com gás ajuda no emagrecimento

Especialista em nutrição clínica e comportamento alimentar explica papel da água com gás na dieta

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2025 às 08:29

Água com gás Crédito: Imagem: allstars | Shutterstock

A busca por hábitos mais saudáveis faz com que muitas pessoas repensem o que consomem no dia a dia. Uma das dúvidas mais frequentes nesse processo é: água com gás ajuda a emagrecer? Embora não tenha efeito direto na perda de peso, a água com gás pode ser um importante aliado para quem busca reduzir o consumo de bebidas calóricas, como refrigerantes e alcoólicos. >

De acordo com a nutricionista Fabiane Alheira, especialista em nutrição clínica e comportamento alimentar, a água com gás pode contribuir para o emagrecimento. “Muitas pessoas sentem falta da sensação de efervescência das bebidas gaseificadas. A água com gás oferece essa experiência, mas sem calorias, açúcares ou aditivos. Isso pode facilitar a substituição de refrigerantes ou até de drinks alcoólicos no dia a dia, favorecendo escolhas mais saudáveis”, explica a profissional.>

No entanto, a nutricionista ressalta que a água com gás não é uma fórmula mágica para emagrecer, mas é uma substituta inteligente para bebidas que sabotam a dieta. >

