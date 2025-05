APOSTAS

CPI das Bets ouve influenciador com mais de 10 milhões seguidores nesta terça (27)

Comissão também ouvirá depoimento de proprietário da plataforma de apostas MarjoSports

Jon Vlogs foi convocado por requerimento da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI. Ele vai depor na condição de investigado. Segundo a justificativa do requerimento, o influenciador tem "relevância" no mercado de apostas online porque reúne grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze, outra plataforma de apostas.>

"A presença [de Kovarik] é crucial para esclarecer a responsabilidade dos influenciadores digitais na criação e promoção de plataformas de apostas, bem como para investigar os potenciais conflitos éticos envolvidos nessas práticas", justifica Soraya no requerimento. Jon Vlogs tem mais de 10 milhões de seguidores somente no Instagram e é criador da plataforma de apostas Jonbet. >

Jorge Barbosa Dias comparece à comissão como testemunha, também por iniciativa de Soraya. Ele é sócio da empresa JBD Comunicação e Tecnologia Ltda., responsável pela marca MarjoSports, e teve a empresa recentemente credenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar apostas esportivas. Os parlamentares querem esclarecer os critérios de credenciamento adotados, além de investigar suspeitas de envolvimento da empresa com lavagem de dinheiro. >