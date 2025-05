FAMOSOS

Após depor em CPI das Bets, Virginia Fonseca canta hit sobre 'tigrinho'

Episódio aconteceu em reality show de Carlinhos Maia

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca apareceu cantando um hit sobre 'tigrinho' após depor na CPI das Bets. O episódio ocorreu durante o Rancho do Maia, reality show do influenciador Carlinhos Maia, no último sábado (17). >

Nos vídeos que circulam na internet, Virginia pulava ao cantar com os participantes do reality o hit 'Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim', um feat entre seu marido, Zé Felipe, Oruam, Mc Tuto e Rodrigo do CN. Um dos trechos da letra diz "tá doida com o dinheiro do tigrinho". Jogo de Tigrinho faz referência ao jogo de apostas Fortune Tiger.>