Jovem desaparece após embarcar em ônibus para visitar mãe na Bahia: 'Estou desesperada'

João Vitor, de 23 anos, é procurado por familiares há mais de 24h

Um jovem de 23 anos está desaparecido desde a manhã de domingo (13) após embarcar em um ônibus para visitar a mãe. Segundo familiares, João Vitor Santos da Conceição saiu da cidade baiana de Antônio Cardoso - onde mora com o pai - em direção a Feira de Santana. A distância é de 32 km. De lá, ele iria pegar uma van para Humildes, onde a mãe mora, mas desceu antes mesmo de chegar no Terminal Rodoviário de Feira de Santana. >

"Ele estava com a mente perturbada. A gente tinha até marcado uma psicóloga para ele. A sessão ia ser hoje [segunda, dia 14]. Eu estava achando ele muito calado, quieto. Perguntava se estava passando por algum problema, mas ele só ficava de cabeça baixa", conta a mãe, Jeane dos Santos.>

Jeane ainda conta que era para o filho ir para Feira de carona com o pai, mas João preferiu ir sozinho. Ele deixou um bilhete, enquanto o pai estava na igreja, avisando que iria sair. A última informação que os familiares têm é de que João chegou em Feira com uma mochila preta nas costas, mas desceu na Igreja da Matriz. Depois disso, ele não foi mais visto ou retornou as tentativas de contato. >