FRAUDE

Neta desvia R$ 200 mil do próprio avô e tenta colocar culpa no presidente Lula

Desvios de contas bancárias aconteciam desde 2021

Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2025 às 08:13

Extrato bancário mostra desvio de dinheiro Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 35 anos é suspeita de desviar cerca de R$ 200 mil de contas bancárias do próprio avô na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A quantia é proveniente da aposentadoria mensal da vítima, que tem 87 anos, de acordo com o delegado Gabriel Munhoz, responsável pela investigação. >

"O inquérito revela que a suspeita entregava apenas parte do valor da aposentadoria ao idoso, alegando que o restante estava guardado. Quando questionada sobre o décimo terceiro salário pelo idoso, afirmava que 'o Lula tinha cortado', evidenciando seu dolo e desprezo pelo avô", afirma Munhoz. As informações são do G1 Campos Gerais e Sul. >

As investigações apontam que a neta também realizava empréstimos e abria contas no nome do avô sem a autorização dele. A suspeita chegou a criar uma personagem fictícia, que se apresentava como funcionária da Caixa Econômica, para enganar o idoso. >

Os desvios, segundo o delegado Munhoz, começaram em 2021, ano em que a neta passou a ser responsável por cuidar das finanças do idoso. O crime só veio à tona quando o filho da vítima descobriu que o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) do carro do idoso estava atrasado havia três anos, mesmo após a neta ter recebido o dinheiro para realizar o pagamento. >