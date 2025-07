VILA VELHA

Briga por ficha de sinuca de R$ 2 termina com homem morto a facadas

Suspeito foi localizado, espancado e deixado amarrado em frente a bar

Carol Neves

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:09

Crime aconteceu em bar de Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um homem de 43 anos foi morto a facadas em uma briga dentro de bar em Vila Velha (ES), na madrugada do domingo (13). A vítima e o suspeito estavam bebendo juntos no bar e jogando sinuca quando discutiram por conta de uma ficha de R$ 2 do jogo. >

De acordo com a TV Gazeta, uma testemunha relatou que a briga começou no bar e o agressor saiu e voltou. “Eles estavam jogando a madrugada toda e aí teve uma briga. Eles começaram a brigar, o dono do bar separou eles lá fora. O outro foi em casa e já chegou esfaqueando o rapaz”. >

A testemunha contou que os dois moravam há muito tempo no bairro Barramares e não tinham nenhum conflito prévio. “O motivo da briga foi uma ficha de sinuca de R$ 2. Tinha bastante gente no bar jogando, normal. Infelizmente foi uma briga de bar. São trabalhadores, foi cachaça mesmo”, lamentou. >