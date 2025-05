CRIME

Mulher vai parar na UTI após aplicar Ozempic falso em Santa Catarina

Polícia Civil deflagrou uma operação contra grupo que supostamente vendia medicamentos falsos e anabolizantes

A Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) cumpre sete mandados, dois deles são de prisão. Um dos detidos, que foi preso em Jaraguá do Sul, era responsável por enviar os medicamentos. Os mandados são cumpridos em três cidades de Santa Catariana e no Catalão, em Goiás. >

O grupo adquiria medicamentos vencidos, removia as datas de validade reais e adulterava-as para datas válidas. Um gráfica era responsável por produzir caixas idênticas às originais dos medicamentos. Já a comercialização acontecia por meio de redes sociais, com valores abaixo do mercado. >