LUTO

Pastor e secretário de prefeitura baiana morre afogado no Rio Corrente

Fábio Santana comandava pasta de Políticas Especiais de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2025 às 09:44

Fábio Santana Crédito: Reprodução

Um secretário de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, morreu afogado no Rio Corrente, em Santana, no extremo oeste do estado. Fábio Santana, conhecido como pastor Fábio, deixa esposa e filhos. >

O afogamento aconteceu na noite do último sábado (24). As informações foram confirmadas pela prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Fábio comandava a pasta de Políticas Especiais do município há quatro meses. >

Em nota, a prefeitura lamentou a morte do secretário. "É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Fábio Santana, secretário de Políticas Especiais do município. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável", diz trecho da nota. >