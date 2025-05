FENÔMENO

Tornado em cidade do Chile deixa oitos feridos e cerca de 150 casas danificadas

Cerca de 21 mil pessoas estão sem fornecimento de energia elétrica

Um tornado incomum atingiu a cidade de Puerto Varas, no sul do Chile, e deixou oito feridos e cerca de 150 residências danificadas no último domingo (25). O fenômeno foi classificado como de categoria EF-1, a segunda menos intensa na escala Fujita. >