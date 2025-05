ARRASTA PÉ

Conheça 5 lugares para aprender a dançar forró em Salvador com mensalidades a partir de R$ 60

Oportunidades estão em diversos bairros da capital baiana; confira

Millena Marques

Publicado em 24 de maio de 2025 às 06:00

Aula de forró Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Com o São João batendo na porta, é hora de se programar para os festejos juninos. Além de montar os looks e escolher o destino oficial da festa, que tal reservar um tempo para se dedicar ao ritmo que move a folia? Esta matéria é para você que deixou o forró de lado em algum momento da vida ou sempre quis aprender a dançar tal qual um dançarino de Calcinha Preta. Confira abaixo locais onde fazer aulas de forró em Salvador a partir de R$ 60. >

4º Andar

Localizado na Rua Leovigildo Filgueiras, no bairro do Garcia, a escola de dança Forró do 4º Andar oferece aulas de forró nos níveis iniciante e intermediário 1 e 2. A mensalidade custa R$ 60, enquanto a aula avulsa sai por R$ 27. Interessados podem fazer aula experimental gratuita. Os encontros acontecem aos sábados, às 9h, 11h, 14h e 16h. >

Aula de Forró

No Imbuí, o projeto Aula de Forró reúne turmas de segunda a quinta-feira, às 19h, e aos sábados, às 10h. As aulas acontecem na Avenida Jorge Amado, 85. A mensalidade individual custa R$ 150 e em dupla sai por R$ 280. A aula unitária custa R$ 50. >

Elite do Forró

Escola de Dança Elite do Forró oferece aulas nos bairros de Brotas, Barbalho, Pituba, Boca do Rio, Patamares e Fazenda Grande. No momento, há vagas apenas na academia Ávila Fitness, em Brotas, às segundas, 20h. O valor da mensalidade é R$ 120. >

Forró Xameguinho

As aulas acontecem nos bairros de Stella Maris, Uruguai, Amaralina e Pernambués, sendo, a maioria delas, realizadas dentro de academias, como uma opção complementar de atividade física, lazer e bem-estar. O Forró Xameguinho atende alunos de todas as idades a partir dos 14 anos, tanto iniciantes quanto quem busca se aperfeiçoar no forró. Nas academias (Leal, Well e Hammer), a participação é vinculada ao plano da própria academia. Na Villa Cuca (Stella Maris), o valor da aula avulsa é de R$15,00. >

Agenda: >

Segunda: Leal Fitness – Uruguai, às 20h >

Terça: Well Pernambués, às 19h | Well Amaralina, às 20h >

Quarta: Leal Fitness – Uruguai, às 20h >

Quinta: Well Pernambués, às 18h | Well Amaralina, às 19h10 >

Sexta: Hammer STM2, às 19h | Villa Cuca – Stella Maris, às 20h >

Forró Chamego (São Rafael)

O Forró Chamego fica no bairro de São Rafael, na Carlos Marighella. As aulas acontecem às quintas, das 20 às 21:30. Não há limite de idade para os alunos. A mensalidade custa R$ 100. >

Bônus: Baile Forrezeando com Rachel Lessa