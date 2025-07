BILHETE DA SORTE

Prêmio de R$ 1 milhão: saiba se você concorre ao maior sorteio da Nota Premiada Bahia

Resultado será divulgado na próxima quinta-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 15 de julho de 2025 às 06:27

Mais de 195 milhões de bilhetes concorrem no sorteio do milhão da Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

Mais de 195 milhões de bilhetes eletrônicos concorrem no sorteio especial deste ano da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado, que vai garantir um prêmio de R$ 1 milhão para um único vencedor, será divulgado nesta quinta-feira (17). >

As compras realizadas pelos participantes da campanha, que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais no período de 1º de junho de 2024 a 31 maio de 2025, geraram um total 195.275.290 bilhetes, número 12,99% maior que o registrado no ano passado. O mês com maior volume de bilhetes acumulados foi dezembro de 2024, com um total 18.207.995, seguido de maio desse ano, com 17.737.445.>

Os participantes que concorrem ao sorteio podem consultar os bilhetes aqui. Basta fazer login e escolher a opção “Minha Conta”/”Bilhetes”. A busca deve ser feita na aba “Especial”, na qual o participante consegue checar a quantidade de bilhetes gerados mês a mês, dentro do período vigente para este sorteio.>

A Nota Premiada Bahia integra o Programa de Educação Fiscal do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA). O nome do ganhador será publicado no site e também no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Sefaz-Ba: @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter.>

Como participar?

Além do sorteio do milhão, a Nota Premiada Bahia promove, todos os meses, premiações regulares que contemplam 91 participantes: são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar, é preciso estar cadastrado na campanha e incluir sempre o CPF na nota fiscal das compras realizadas no varejo baiano. Quem ainda não se inscreveu deve fazer o cadastro uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site.>

No ato do cadastro, o participante escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, com as quais irá compartilhar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões para as entidades ativas e regulares no Sua Nota, que hoje são 535.>