ARTE

Osba apresenta concerto gratuito no próximo domingo (20) em Salvador

Apresentação será às 11h

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta o concerto “Vozes do Sagrado” no próximo domingo (20), no Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira, no Garcia), em Salvador. O evento começa às 11h, com entrada gratuita - sujeita à lotação do espaço.>