MUNDO PET

Salvador oferece castrações gratuitas de cães e gatos em dois bairros

Atendimento ocorre de segunda a sexta-feira

No dia do atendimento, é preciso apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em Salvador, do tutor, além do cartão de vacinação do animal com antirrábica em dia (com validade de um ano).>