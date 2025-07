DIREITO

TJ-BA aprova aumento de 50% no auxílio-saúde de juízes, servidores e dependentes

Resolução já está em vigor

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) aprovou o aumento de 50% no auxílio-saúde de juízes, servidores e dependentes, caso seja uma pessoa com deficiência, portadora de doença grave ou tenha idade superior a 50 anos. A decisão foi publicada em 9 de julho e já está em vigor. >

A decisão segue as diretrizes da Resolução nº 500/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta a assistência à saúde suplementar no âmbito do Poder Judiciário. >