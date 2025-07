LITERATURA

Pela primeira vez, Lázaro Ramos é presença confirmada na Flipelô 2025

Festival será realizado entre os dias 6 e 10 de agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de julho de 2025 às 17:39

Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

O ator e escritor baiano Lázaro Ramos é mais uma das atrações confirmadas para a edição de 2025 da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). Esta será a primeira participação de Lázaro na Flipelô. Neste ano, o evento será realizado entre os dias 6 e 10 de agosto. A presença do ator foi confirmada pela Fundação Casa de Jorge Amado, instituição responsável pela realização da Festa, nesta terça-feira (15).>

Nesta primeira vez em que Lázaro Ramos estará na Flipelô, a participação será divida em ao menos três momentos com o público. Ele participará de dois bate-papos: um Vila Literária (Largo Tereza Batista), voltado ao público jovem, e outro no Teatro Sesc-Senac Pelourinho; e ainda terá um encontro especial com as crianças no Espaço Infantil Mabel Velloso (Praça das Artes).>

Lázaro Ramos é ator, diretor, apresentador e escritor. Começou sua carreira artística no Bando de Teatro Olodum, coletivo teatral soteropolitano que se tornou um dos símbolos de resistência das artes no país. Ele já acumula diferentes trabalhos aclamados e premiados em um rol de 40 filmes no currículo, 40 peças teatrais, mais de 20 novelas, séries e programas de televisão, além de oito livros publicados – entre eles 'Na minha pele'. >

Em 2017, foi eleito pelo uma das pessoas negras mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos, pelo Most Influential People of African Descent (MIPAD - na tradução 'Afrodescendentes mais Influentes do Mundo'). >