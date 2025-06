EVENTO LITERÁRIO

Flipelô confirma presença da poetisa norte-americana em agosto

Tracy K. Smith ganhou o Prêmio Pulitzer de Poesia em 2012 por 'Vida em Marte'

Tharsila Prates

Publicado em 18 de junho de 2025 às 22:34

A poetisa norte-americana Tracy K. Smith Crédito: Andrew Kelly/ Divulgação

A premiada poetisa norte-americana Tracy K. Smith está confirmada na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que será realizada de 6 a 10 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, e que terá o escritor baiano Dias Gomes como homenageado. >

Smith é autora dos livros de poesia Such Color, Wade in the Water, Vida em Marte, Duende e The Body’s Question, todos premiados.>

“Tracy K. Smith é uma renomada poeta norte-americana, professora na Universidade de Harvard, vencedora do Prêmio Pulitzer de Poesia em 2012. Estamos muito felizes com a sua presença na Flipelô”, destaca Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização do evento.>

Tracy K. Smith também é memorialista, editora, tradutora e libretista. De 2017 a 2019, foi nomeada como poeta laureada dos Estados Unidos, período em que liderou o projeto ‘Conversas americanas: Celebrando a poesia em comunidades rurais’. É autora de cinco coletâneas de poesia e dois livros de memórias. E leciona na Universidade de Harvard.>

“Além da Tracy K. Smith, outras escritoras e escritores internacionais estarão presentes na Flipelô. Estamos em confirmação de nomes da Argentina, Índia, Moçambique, Costa do Marfim, México e Portugal. Nosso objetivo é tentar, a cada nova edição, ampliar a Flipelô como um evento de alcance internacional”, afirma Angela Fraga.>