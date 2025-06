CONFUSÃO

Vídeo: brasileira é agredida por norte-americana em voo internacional

Vítima teve o cabelo puxado e foi xingada por americana

Contida pelos comissários de bordo e outros passageiros, a americana ainda se joga no chão da aeronave, se debatendo ainda algemada. Nesse momento, ela chuta a brasileira, que levanta da poltrona. Mais tarde, outro vídeo mostra a americana sendo carregada em uma maca por policiais em um aeroporto. Segundo o site TMZ, Leanna foi presa. >

Ao portal, a companhia aérea Southwest Airlines afirmou que a cliente envolvida no incidente foi retirada do voo e teve o embarque negado. “Parabenizamos nossa equipe pelo profissionalismo durante o incidente. Deixaremos a responsabilidade para as autoridades locais em relação a qualquer questão adicional", disse.

