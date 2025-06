JÁ?

Recém-eleito, papa Leão 14 vai tirar férias; saiba onde

O pontífice vai tirar um período de descanso em julho

O papa Leão 14, eleito em maio após a morte de Francisco, se prepara para tirar férias. Durante o mês de julho, todas as audiências privadas e as audiências gerais das quartas-feiras, dias 2, 9, 16 e 23, estão suspensas.>

Os compromissos do papa nos meses de julho e agosto foram divulgados, nessa terça-feira (17), num comunicado, pela Prefeitura da Casa Pontifícia.>

Segundo o texto, na tarde de domingo, 6 de julho, Leão 14 irá para o Castelo Gandolfo para um período de descanso nas Vilas Pontifícias, município situado a 25 quilômetros de Roma. O papa Francisco transformou as Vilas Pontifícias num museu aberto ao público em 2016.>

No domingo, 13 de julho, às 10h locais, o papa celebrará a missa na Paróquia Pontifícia de São Tomás de Vilanova, no Castelo Gandolfo, e às 12h rezará a oração do Angelus na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico.>