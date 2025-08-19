Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eclipse lunar mais longo do ano será transmitido; veja quando e onde

Fenômeno terá 82 minutos de totalidade, visível em grande parte do planeta

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:48

Lua de Sangue
Lua de Sangue Crédito: Shutterstock

O eclipse lunar total mais longo de 2025 ocorrerá em breve, na noite entre 7 e 8 de setembro. Durante 82 minutos, a Lua será totalmente encoberta pela sombra da Terra, transformando-se em um disco avermelhado conhecido como “Lua de Sangue”.

O evento terá início às 12h28 no horário de Brasília e será visível em várias partes do planeta. Regiões da Ásia, Austrália Ocidental, Europa, África e Oceania terão condições distintas de observação. No Brasil, entretanto, o fenômeno só poderá ser acompanhado por transmissões ao vivo.

Eclipse

Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
1 de 7
Eclipse por Shutterstock

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA

Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Imagem - Zelensky é recebido por Trump na presença de líderes europeus e fala em via diplomática para acabar com a guerra

Zelensky é recebido por Trump na presença de líderes europeus e fala em via diplomática para acabar com a guerra
Imagem - Ameaça de bomba faz polícia esvaziar a Times Square, em Nova York

Ameaça de bomba faz polícia esvaziar a Times Square, em Nova York

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro