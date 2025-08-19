Eclipse lunar mais longo do ano será transmitido; veja quando e onde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:48
O eclipse lunar total mais longo de 2025 ocorrerá em breve, na noite entre 7 e 8 de setembro. Durante 82 minutos, a Lua será totalmente encoberta pela sombra da Terra, transformando-se em um disco avermelhado conhecido como “Lua de Sangue”.
O evento terá início às 12h28 no horário de Brasília e será visível em várias partes do planeta. Regiões da Ásia, Austrália Ocidental, Europa, África e Oceania terão condições distintas de observação. No Brasil, entretanto, o fenômeno só poderá ser acompanhado por transmissões ao vivo.
Eclipse