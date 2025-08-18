PRECAUÇÃO

Ameaça de bomba faz polícia esvaziar a Times Square, em Nova York

Região é das mais conhecidas da cidade americana e atrai turistas de todos países do mundo

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00

Times Square foi esvaziada Crédito: Reprodução

A polícia de Nova York, nos EUA, ordenou que a Times Square, praça mais famosa e turística da cidade, fosse esvaziada nesta segunda-feira (18).

Uma suspeita de bomba fez a polícia tomar a ação, segundo relatos. Policiais do esquadrão antibombas estão no local fazendo varreduras. Viaturas da NYPD, polícia local, isolam o espaço. De acordo com o NY Post, um pacote suspeito foi encontrado em frente à delegacia da região.

O objeto cilíndrico foi encontrado em frente ao prédio da delegacia da Times Square, na 43ª Rua com a Sétima Avenida, por volta das 10h30 da manhã, segundo fontes da polícia.

Segundo informações da agência Reuters, policiais pediram a funcionários de prédios próximas à praça que evitem ficar perto de janelas enquanto a ação está em andamento.