CRIME

Brasileiro barbeiro de jogadores mata ex a facadas em Portugal

Casal imigrante vivia em Setúbal e tinha um filho

Gustavo e Iranilcy eram naturais de São Miguel do Tapuio, no Piauí, e haviam imigrado juntos para Portugal, onde se casaram e tiveram um filho. Eles abriram uma barbearia no centro de Setúbal, conforme relatou o jornal português Record. A barbearia chegou a atender até jogadores brasileiros que passaram por clubes do país. >