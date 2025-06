JÁ COMEÇOU

Motoristas enfrentam lentidão na BR-324 e demora de três horas até Feira de Santana

Quem sai de Salvador nesta quarta-feira (18) já enfrenta o luxo intenso de veículos

Ana Paula Sobral saiu de Salvador às 12h35. A viagem começou com atraso de 30 minutos e, às 16 horas, ela ainda não tinha chegado em Feira de Santana. O tempo médio de viagem é de 1h30. >

"A rodoviária estava lotada, e os ônibus atrasando. A saída de Salvador estava tranquila, mas enfrentamos trânsito pesado no caminho. Os carros estão andando bem devagar", conta. Durante a viagem, os motoristas se deparam com diversas obras de recapeamento do asfalto. >