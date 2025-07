MANIFESTAÇÃO

Apoiadores fazem ato em defesa de Bolsonaro em Salvador

Protesto foi realizado na orla da capital baiana

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) realizaram uma manifestação a favor do ex-presidente em Salvador, na manhã deste domingo (20). Eleitores e políticos realizaram um 'buzinaço' e saíram em carreata pela orla da capital baiana. Os deputados Diego Castro (PL-BA) e Capitão Alden (PL-BA) foram alguns dos que participaram do protesto. >

Logo após ter a tornozeleira eletrônica instalada, na Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, na sexta-feira (18), Bolsonaro falou com jornalistas e disse que o objetivo da medida imposta por Moraes seria promover sua “suprema humilhação”. Ele negou qualquer plano de sair do país para fugir de eventual condenação. >

Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que “recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”.>