INVESTIGAÇÃO

PF encontra US$ 14 mil e pen drive escondido na casa de Bolsonaro

Celular do ex-presidente também foi apreendido

A Polícia Federal encontrou aproximadamente US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante operação na manhã desta sexta-feira (18). >

Um pen drive com conteúdo ainda desconhecido estava escondido no banheiro da residência e foi apreendido. O equipamento será levado para o laboratório da PF em Brasília para ser periciado. Segundo a defesa do ex-presidente, o celular de Bolsonaro também foi apreendido. >