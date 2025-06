SÃO JOÃO

Vai começar! Confira a ordem dos shows no Parque de Exposições nesta quarta-feira (18)

Apresentações terão início às 17h

Maysa Polcri

Publicado em 18 de junho de 2025 às 13:55

Confira a ordem Crédito: Thiago Del Rey/Sufotur

Começa nesta quarta-feira (18) a programação do São João no Parque de Exposições, em Salvador. Serão seis dias de shows com artistas regionais e nacionais para animar o público que ficará na capital. Mais de 50 atrações musicais passarão pelo palco principal da festa. A primeira atração, a dupla Péricles e Leonardo, sobe ao palco às 17 horas. >

Serão nove atrações ao longo da noite, que terá ainda apresentações de Seu Maxixe, É o Tchan, Escandurras, Manu Bahtidão, Leonardo, Matheus Fernandes, Priscila Senna e a dupla Iguinho e Lulinha. Os portões serão abertos às 16 horas. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. >

Em 2023, os portões do Parque de Exposições foram fechados na noite do dia 24 de junho, quando o limite de 120 mil pessoas foi atingido. A dupla Jorge e Matheus se apresentava no palco principal quando uma multidão foi impedida de acessar o evento.>

Para atender o grande público, o metrô de Salvador funcionará em esquema especial. A partir desta quarta-feira (18) até 23h59 de terça-feira (24), o metrô funcionará ininterruptamente (24h), com reforço no atendimento. Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque será permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.>

A ordem dos shows de cada dia, neste ano, será divulgada às 17 horas do dia anterior, pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). Confira abaixo as apresentações desta quarta-feira (18): >

Péricles e Leonardo - 17 horas

>

Seu Maxixe >

É o Tchan>

Escandurras>

Manu Bahtidão>

Leonardo >

Matheus Fernandes>

Priscila Senna>

Iguinho e Lulinha>

São João no Pelourinho

Nesta quarta-feira (18), acontece também o último dia do Arraiá da Prefs, promovido pela Prefeitura de Salvador, no Pelourinho. O Trio Nordestino se apresenta no palco Coreto Do Forró, às 19 horas. Confira a programação completa abaixo: >

17h Às 19h – Dj Preta>

18h Às 18:40h – Aula De Forró Com Grupo Cabrueira >

19:20h Às 20h – Aula De Forró Com Grupo Cabrueira >