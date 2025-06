EVENTO

Calcinha Preta, Amado Batista e mais: veja atrações do São João de Porto Seguro

Porto Seguro abre São João com Calcinha Preta e estrutura para grandes shows

Carol Neves

Publicado em 18 de junho de 2025 às 11:03

São João de Porto Seguro Crédito: Divulgação

O São João de Porto Seguro já começa nesta quarta-feira (18), com uma programação voltada ao forró tradicional e estrutura montada para receber milhares de forrozeiros na Passarela da Cultura. A abertura está marcada para as 17h, com apresentações de Erika Paes, Gui de Paula, Forrozão das Antigas, Nadson Ferinha e, às 21h, a banda Calcinha Preta sobe ao palco com sucessos como “Hoje à Noite”, “Paulinha”, “Louca Por Ti” e “Manchete de Jornais”.>

A programação segue no sábado, 21, com shows de Cacau com Leite, Léo Magalhães, Trio Clandestino, Robério e Seus Teclados e Marcos Val. No domingo, 22, o circuito recebe Forró da Praia, Arrasta-pé, Calango Aceso, Arrocha o Nó e Edinho Caraíva. Já na segunda-feira, 23, sobem ao palco Gero Lima, Sandro Lúcio, Júlio Nascimento, Ruan Figueredo e Amado Batista, que encerra a festa.>

Estrutura para festa>

Para os cinco dias de evento, a infraestrutura montada conta com 3 mil metros quadrados com palco profissional, 350 painéis de LED e sistema de som com tecnologia de dispersão controlada, que promete qualidade de áudio em todo o espaço. >

A decoração nordestina cobre o Barracão do Forró e os 500 metros de extensão da Passarela. A segurança terá apoio da Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, revista nos acessos, videomonitoramento, rotas de evacuação sinalizadas e áreas exclusivas para pessoas com deficiência. Também haverá um camarote institucional com foco em acessibilidade.>