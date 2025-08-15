Pituaçu recebe neste domingo (17) exposição de carros que participarão do Campeonato Baiano de Arrancada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:15
Para celebrar a chegada de mais uma etapa do Campeonato Baiano de Arrancada, que acontece no dia 24 de agosto, em Camaçari, a orla de Pituaçu recebe, neste domingo (17), alguns carros e pilotos que participarão da competição. A iniciativa conta com o apoio da Orla Brasil, concessionária responsável pelo projeto de transformação da nova orla de Pituaçu.
Admiradores de carros tunados - aqueles que sofrem modificações estéticas e mecânicas para competir - poderão conferir uma exposição na praça de eventos da orla. Os carros tunados sairão em carreata do Rio Vermelho, às 10h, e seguirão até a orla de Pituaçu, onde ficarão expostos das 11h às 16h, para visitação e informações.
"O objetivo desta exposição é ser uma opção para o domingo em família e estar mais próximo de um esporte como é o automobilismo. Alguns parceiros vão participar com food trucks para melhor comodidade dos presentes", diz Eduardo Sampaio, diretor da Orla Brasil, em Salvador.
A competição no dia 24 de agosto garante a disputa por duplas de carro/piloto para saber quem é o melhor na pista de arrancada.