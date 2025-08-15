Mãe de interno é detida ao tentar entrar em presídio com celulares escondidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:39
A mãe de um interno do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), no Sul do estado, foi flagrada tentando acessar o presídio com um celular escondido. O material ilícito estava em um fundo falso de uma sacola O caso aconteceu na quarta-feira (14).
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), policiais penais apreenderam dois aparelhos celulares escondidos no fundo falso de uma sacola de pertences durante revista à visitante. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia, junto com os objetos apreendidos.
"A ação integra as medidas de reforço à segurança e de combate à entrada de ilícitos nas unidades prisionais da Bahia, em alinhamento ao compromisso da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização com um sistema prisional mais seguro e humanizado", declarou a pasta.