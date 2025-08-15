BAHIA

Mãe de interno é detida ao tentar entrar em presídio com celulares escondidos

Flagrante ocorreu no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:39

Celulares foram encontrados durante a revista Crédito: Reprodução/ Seap

A mãe de um interno do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), no Sul do estado, foi flagrada tentando acessar o presídio com um celular escondido. O material ilícito estava em um fundo falso de uma sacola O caso aconteceu na quarta-feira (14).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), policiais penais apreenderam dois aparelhos celulares escondidos no fundo falso de uma sacola de pertences durante revista à visitante. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia, junto com os objetos apreendidos.